Kritik an Verteidigungsministerin

Merz sagte nach der Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Weimar, ein "Wabern" schade nur der Bundeswehr. Lambrecht sei von Anfang an mit der Aufgabe überfordert gewesen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sagte der "Rheinischen Post", Scholz habe Lambrecht in wesentlichen Punkten das Heft aus der Hand genommen.

"Eine schwere Belastung für die nationale Sicherheit"

CDU-Generalsekretär Czaja sagte im Deutschlandfunk , Lambrecht sei seit vielen Wochen und Monaten eine schwere Belastung für die nationale Sicherheit gewesen. Was die Nachfolge angehe, könne es eigentlich nur besser werden. Der AfD-Parteivize Brandner betonte, wenn Lambrecht nun freiwillig ihren Hut nehme, komme sie damit nur ihrem Rausschmiss zuvor. Der Vorsitzende der Linken, Schirdewan, meinte dagegen, ein Austausch der Ministerin werde das Dilemma der Ukraine-Politik der Bundesregierung nicht lösen.

Gestern hatten mehrere Medien gemeldet, dass Lambrecht zurücktreten wolle. Die Bundesregierung sprach von Gerüchten. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums lehnte einen Kommentar ab. Als mögliche Nachfolgerin ist den Medienberichten zufolge unter anderem die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, im Gespräch.

