Gas- und Energieversorgung

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel. (dpa/Virginia Mayo)

Auch Länder mit geringer Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen sollten sich an den Einsparanstrengungen in der EU beteiligen, sagte von der Leyen der Deutschen Presse-Agentur. Kein Staat könne sich den Folgen eines möglichen Lieferstopps im EU-Binnenmarkt entziehen. Die Volkswirtschaften in der EU seien eng miteinander verwoben. Eine Gaskrise beträfe in der einen oder anderen Form jeden Mitgliedstaat.

Deshalb sei es wichtig, dass alle Mitgliedstaaten die Nachfrage drosselten, alle mehr speicherten und mit denjenigen Mitgliedern teilten, die stärker betroffen seien. Energiesolidarität sei ein Grundprinzip der europäischen Verträge.

Die Vorschläge der EU-Kommission sind Thema beim morgigen Sondertreffen der Energieminister der EU-Staaten in Brüssel. Von der Leyen äußerte sich zuversichtlich, dass sie breite Zustimmung finden.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.