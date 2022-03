Von der Leyen begrüßt Intel-Investitionspläne. (AP/Armando Franca)

Damit werde Europa zu einem führenden Standort in der Halbleiterproduktion, sagte von der Leyen in einer Videobotschaft. Ziel sei es, bis 2030 ein Fünftel der weltweiten Mikrochip-Produktion in Europa anzusiedeln. Das sei im Vergleich zum aktuellen Stand eine Verdopplung.

Der US-Konzern Intel hatte heute Milliardeninvestitionen in Europa angekündigt. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt entstehen zwei Halbleiterwerke. Weitere Projekte etwa in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Design sind in Frankreich, Irland, Italien, Polen und Spanien geplant.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.