Die Teilnehmer des G7-Gipfels in Hiroshima (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Man habe klare Beweise, dass etwa acht Unternehmen über Drittländer sanktionierte Güter aus der Europäischen Union nach Russland lieferten, sagte sie dem ZDF am Rande des G7-Gipfels in Japan. Dass die Unternehmen in China gemeldet seien, heiße allerdings nicht zwangsläufig, dass es chinesische Firmen seien.

Der G7-Gipfel in Hiroshima war heute zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt des Treffens standen der Krieg in der Ukraine und das Verhältnis zu China. US-Präsident Biden versprach dem angereisten ukrainischen Präsidenten Selenskyj neue Militärhilfen im Umfang von etwa 375 Millionen US-Dollar. Die führenden demokratischen Industrienationen wiesen die Machtansprüche Pekings im Ost- und Südchinesischen Meer zurück und warnten vor militärischen Schritten gegen Taiwan.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 21.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.