EU-Kommission

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin (Philipp von Ditfurth/dpa)

In Warschau wird sie mit Ministerpräsident Morawiecki und Präsident Duda Gespräche führen. Dabei wird es um die Corona-Aufbauhilfen in Höhe von 35,4 Milliarden Euro an Polen gehen. Die Kommission hatte gestern ihre Auszahlung beschlossen. Die Gelder waren bislang wegen der polnischen Verstöße gegen die Unabhängigkeit der Justiz blockiert.

Die EU hatte die Bewilligung der Hilfs-Gelder für Polen an Bedingungen geknüpft: Dazu gehörte unter anderem eine Reform des Disziplinarsystems der Justiz, das Richter bestrafen und entlassen kann. Warschau kam den Forderungen teilweise nach. Von der Leyen wies gestern nochmals darauf hin, dass Polen belegen müsse, alle Bedingungen erfüllt zu haben, bevor die Gelder tatsächlich überwiesen würden. Der Auszahlung müssen auch noch die EU-Mitgliedsstaaten zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.