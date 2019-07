Führende CDU-Politiker kritisieren die Haltung der SPD zur Nominierung von Verteidigungsministerin von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin.

Der stellvertretende Parteivorsitzende Bouffier sagte der "Frankfurter Allgemeinen", die Äußerungen aus den Reihen der Sozialdemokraten seien widersprüchlich, unehrlich, nicht im deutschen Interesse und im Ergebnis wirr. Es wäre absurd, wenn die SPD die Bundesregierung verlasse, weil Deutschland nach einem halben Jahrhundert zum ersten Mal wieder den Posten des Kommissionschefs in Europa besetze, so Bouffier. Zuvor hatte schon die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer die Sozialdemokraten gewarnt, von der Leyen die Unterstützung zu verwehren. Das wäre eine Belastung der Regierungskoalition.



Die SPD kritisiert, dass mit von der Leyens Nominierung gegen das Spitzenkandidatensystem verstoßen und die Demokratie beschädigt werde. Die Nominierte selbst warb gestern in Brüssel für ihre Wahl, die im Europaparlament in zwei Wochen ansteht.