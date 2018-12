Nach der jüngsten Panne der Flugbereitschaft der Bundeswehr hat Verteidigungsministerin von der Leyen eine Aufstockung der Besatzungen angekündigt.

Zudem prüfe man die Beschaffung von weiteren Flugzeugen für die Langstrecke, sagte von der Leyen der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Kosten für eine neue Maschine werden auf bis zu 300 Millionen Euro beziffert. Allerdings will von der Leyen dafür keine Mittel aus dem Verteidigungshaushalt verwenden. Bundeskanzlerin Merkel hatte den G20-Gipfel in Argentinien Ende November mit großer Verspätung erreicht. Die Ersatzmaschine der Flugbereitschaft konnte nicht genutzt werden, weil die Dienstzeiten der Crew überschritten worden wären. Merkel musste deswegen mit einer spanischen Linienmaschine reisen.