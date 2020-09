Der CO2-Ausstoß in der EU sollte nach den Vorstellungen von Kommisionspräsidentin von der Leyen stärker sinken als bisher geplant.

In ihrer ersten Rede zur Lage der Union schlug sie eine Verringerung um mindestens 55 Prozent ab 2030 vor. Bisher lag das Klimaziel bei minus 40 Prozent. Dies beruhe auf ausführlichen Folgeabschätzungen, sagte von der Leyen im Europäischen Parlament in Brüssel. Europas Industrie und Wirtschaft seien in der Lage, dies zu erreichen. Der Vorschlag fließt in das EU-Klimagesetz ein, das die Kommission bereits im März auf den Weg gebracht hat.

Mehr EU-Kompetenzen in der Gesundheitspolitik

Mit Blick auf die Corona-Pandemie forderte von der Leyen mehr Kompetenzen der EU in der Gesundheitspolitik. Im Rahmen einer stärkeren Gesundheitsunion solle eine neue EU-Agentur für biomedizinische Forschung und Entwicklung geschaffen werden. Zudem solle das Europäische Parlament mehr Mittel für das Gesundheitsprogramm "EU for Health" aushandeln.

Vorschläge für europäischen Mindestlohn

In der Arbeitsmarktpolitik will die EU-Kommission nach den Worten von der Leyens rasch einen Rahmen für einen Mindestlohn vorschlagen. Jeder müsse Zugang zu Mindestlöhnen haben, entweder durch Tarifvereinbarungen oder durch einen gesetzlichen Mindestlohn, betonte die Kommissionspräsidentin.

