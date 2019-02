Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz hat Verteidigungsministerin von der Leyen davor gewarnt, die Terrormiliz Islamischer Staat als besiegt anzusehen.

Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, der IS sei nicht geschlagen. Vielmehr wisse man, dass die Miliz ihre Vorgehensweise ändere. Von daher müsse man wachsam bleiben und im Kampf gegen die Terroristen nicht nachlassen. CDU-Außenpolitiker Röttgen plädierte in diesem Zusammenhang dafür, das militärische Engagement des Westens auch in Afghanistan nicht zu reduzieren. Jede Spekulation über einen Truppenabzug oder gar ein vorzeitiges Ende des Einsatzes entziehe jeder Verhandlung mit den Taliban-Milizen den Boden. Hintergrund der Äußerungen ist der angekündigte Abzug beziehungsweise Teilabzug des US-Militärs aus Syrien und Afghanistan.



In München werden ab Freitag drei Tage lang insgesamt rund 600 Experten für Sicherheitspolitik über aktuelle Krisen und Konflikte in der Welt beraten. Darunter 30 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister.