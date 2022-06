Besuch in Warschau

Von der Leyen dringt auf Rechtstaatlichkeit in Polen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet von Polen, dass das geänderte Justizsystem des Landes zügig in eine rechtstaatliche Form gebracht wird. Bei einem Besuch in Warschau sagte sie, Polen müsse unter anderem bis Ende kommenden Jahres sämtliche unrechtmäßig des Amtes enthobenen Richterinnen und Richter wieder in Dienst stellen. Es gebe noch viel zu tun für die polnische Regierung.

03.06.2022