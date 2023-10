EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der nordmazedonische Präsident Dimitar Kovacevski (AP/dpa/Boris Grdanoski)

Es sei erstaunlich, den Fortschritt in Nordmazedonien zu sehen, sagte von der Leyen bei einem Besuch in Skopje. Sie appellierte an alle Parteien in dem Land, der geplanten Verfassungsreform zuzustimmen.

Mit der Reform soll die bulgarische Minderheit anerkannt werden. Dafür fehlt im Parlamen noch die Zustimmung der Opposition. Deswegen blockiert das EU-Mitglied Bulgarien bislang die Aufnahme von Beitrittsgesprächen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.