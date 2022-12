Gaslieferungen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AP / Virginia Mayo)

Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel unter Berufung auf Daten der Internationalen Energieagentur mit. Im kommenden Jahr könne aber ein Engpass entstehen, wenn Russland seine Lieferungen noch weiter zurückfahren sollte. Trotz der ergriffenen Maßnahmen könnte die EU im nächsten Jahr mit einer Lücke von bis zu 30 Milliarden Kubikmetern Gas konfrontiert sein.

In Niedersachsen soll am Samstag das neue Terminal für Flüssiggas in Wilhelmshaven feierlich eingeweiht werden.

