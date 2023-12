UNO-Klimakonferenz

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Weltklimakonferenz in Dubai. (picture alliance / empics / Chris Jackson)

Dies sei eines der mächtigsten Werkzeuge, um klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Innovation und Wachstum zu fördern, sagte von der Leyen in Dubai. Starke Umweltverschmutzer müssten einen fairen Preis zahlen. Die Einnahmen könnten in den Kampf gegen den Klimawandel reinvestiert werden. Von der Leyen verwies auf den Mechanismus in der EU, wodurch die Emissionen in bestimmten Bereichen um fast 40 Prozent gesunken seien.

Zuvor hatte auch UNO-Generalsekretär Guterres zu mehr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Die zweiwöchige Klimakonferenz hatte gestern begonnen und soll am 12. Dezember enden. An der Konferenz nimmt auch Bundeskanzler Scholz teil.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.