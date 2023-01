Handelsstreit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AP / Virginia Mayo)

Sie sei zuversichtlich; man sei in den Gesprächen ein ganzes Stück vorangekommen. Es gehe darum, dass europäische Autohersteller den gleichen Zugang zum US-Markt bekämen wie Mexiko und Kanada, die ein Freihandelsabkommen mit den USA haben. Die europäische Kritik hatte sich daran entzündet, dass es in den USA Steuererleichterungen für Elektromobilität gibt, allerdings nur für dort produzierte Fahrzeuge.

Von der Leyen äußerte sich auch zu Befürchtungen, dass europäische Unternehmen wegen Subventionen in den USA dorthin abwandern könnten. Unter anderem sei ein kurzfristiges Beihilfeprogramm geplant, erklärte die Kommissionspräsidentin, um Unternehmen den Übergang von schmutziger hin zu sauberer Technologie zu erleichtern. Wenn die Firmen nachweisen könnten, welche Steuererleichterungen sie in den USA bekommen würden, dann wolle man diese auch in Europa gewähren.

