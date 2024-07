Rede im EU-Parlament

Von der Leyen hofft auf Zustimmung zu zweiter Amtszeit

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vor dem Europäischen Parlament in Straßburg ihre Pläne für eine zweite Amtszeit dargelegt. Sie stellt sich zur Stunde zur Wiederwahl. In ihrer Bewerbungsrede kündigte von der Leyen unter anderem Initiativen für eine stärkere Verteidigungsindustrie und mehr Wettbewerbsfähigkeit an.

18.07.2024