Bundesverteidigungsministerin von der Leyen bemüht sich um weitere Unterstützung für ihre Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin. In Brüssel kam die CDU-Politikerin mit dem scheidenden Amtsinhaber Juncker zusammen. Mehrere SPD-Politiker riefen dazu auf, sie bei der Wahl durch das Europäische Parlament abzulehnen.

Juncker sicherte von der Leyen Unterstützung im neuen Job zu, falls das Parlament sie bestätige. Man habe vereinbart, in engem Kontakt zu bleiben.

Vor dem Europaparlament in Straßburg hatte von der Leyen bereits gestern erklärt, sie wolle an der Spitze der EU eng mit den Abgeordneten und dem Europäischen Rat zusammenarbeiten. Ratspräsident Tusk warb heute noch einmal um Zustimmung für das vorgeschlagene Personalpaket. Erstmals sei es gelungen, in den Spitzenpositionen eine perfekte Ausgewogenheit der Geschlechter zu erreichen, sagte Tusk vor den Abgeordneten des Europa-Parlaments in Straßburg. Auch aus diesem Grund hoffe er, dass das Parlament von der Leyen als Kommissionspräsidentin bestätigen werde.

SPD-Politiker lehnen von der Leyen ab

Beim Koalitionspartner SPD stößt die Nominierung der CDU-Politikerin dagegen zunehmend auf Kritik. Mehrere Sozialdemokraten, unter ihnen der stellvertretende Parteivorsitzende Stegner, riefen das Europäische Parlament dazu auf, bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin gegen von der Leyen zu stimmen. Der ehemalige Vize-Kommissionspräsident Verheugen sagte im Deutschlandfunk, wenn das Europäische Parlament seine Selbstachtung behalten wolle, könne es von der Leyen nicht unterstützen.