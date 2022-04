Ukraine

Von der Leyen in Butscha: "Das grausame Gesicht von Putins Armee"

Als erste westliche Spitzenpolitiker sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Borrell in den ukrainischen Ort Butscha gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Dort waren Gräueltaten an Zivilisten bekannt geworden. Im Laufe des Nachmittags wollen von der Leyen und Borrell in der Hauptstadt Kiew mit Präsident Selenskyj zusammenkommen.

08.04.2022