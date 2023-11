Von der Leyen bei dem Treffen mit Selenskyj. (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Nach eigenem Bekunden will sie den Weg des Landes in die Europäische Union erörtern. In einer Unterredung mit Präsident Selenskyj gehe es zudem um den Aufbau der Ukraine als moderne und florierende Demokratie, betonte von der Leyen. Ihr Besuch war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.

Am kommenden Mittwoch legt von der Leyen in Brüssel Berichte zu den Reformfortschritten der Ukraine vor. Auf deren Grundlage wollen die Staats- und Regierungschefs der EU im Dezember entscheiden, ob die Beitrittsverhandlungen mit der Regierung in Kiew gestartet werden sollen.

