Verteidigungsministerin von der Leyen hat Äußerungen von US-Präsident Trump zur Terrormiliz IS widersprochen.

Im Gegensatz zu Trump herrsche im Kreis der Verbündeten Einigkeit darüber, dass der IS noch nicht vollständig besiegt sei, sagte von der Leyen der "Rheinischen Post". Ein Wiedererstarken der Miliz müsse verhindert werden. Mit Blick auf den von Trump angekündigten Truppenrückzug aus Syrien betonte sie, man wisse nicht, wie weitgehend die Pläne seien.



Trump hatte den US-Truppenabzug vergangene Woche überraschend verkündet. Dies stieß nicht nur bei Verbündeten, sondern auch in den USA selbst auf Unverständnis. Kurz nach der Bekanntgabe kündigte Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt an.