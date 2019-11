Die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht in der Energiewende große Chancen für das Wirtschaftswachstum in Europa.

Die EU müsse zeigen, dass sie die nötigen neuen Technologien entwickeln, finanzieren und dabei die Menschen mitnehmen könne, sagte von der Leyen in Zeitungs-Interviews. Klimaschutz könnte zum Wachstumsprogramm für Europa werden. Details zu dem Konzept werden im Laufe des nächsten Monats erwartet. Von der Leyen tritt ihr Amt morgen offiziell an.



In Deutschland dringt die Unionsfraktion im Bundestag auf eine baldige Umsetzung des Klimapakets. Fraktionsvize Jung sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine zeitnahe Einigung im Vermittlungsausschuss über die vorerst gestoppten Steuergesetze sei möglich. Der CSU-Abgeordnete Lange erklärte, man brauche schnell Klarheit.



Der Bundesrat hatte gestern Teile des Klimapakets der Großen Koalition vorerst gestoppt. Dabei geht es etwa um eine Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn und eine Förderung bei der energetischen Sanierung bei Wohnhäusern.