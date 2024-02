EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz (IMAGO / Javad Parsa)

Zudem müssten Rahmenverträge geschlossen werden, um die Vereinbarkeit der Systeme in der EU zu verbessern. Weiter sprach sich die Kommissionspräsidentin für die Schaffung einer gemeinsamen Rüstungsindustrie mit guten Arbeitsplätzen aus. Als Beispiel nannte sie die Produktion von Patriot-Abwehrsystemen. Überdies werde die EU-Kommission in Kürze ein Koordinierungsbüro in Kiew eröffnen, um die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland besser zu unterstützen. Außerdem plädierte von der Leyen für die Benennung eines europäischen Verteidigungskommissars. Sollte sie auch nach der Europawahl im Juni Kommissionspräsidentin bleiben, werde sie sich für die Schaffung eines solchen Postens einsetzen.

Scholz fordert mehr Bemühungen für europäische Verteidigung

Auch Bundeskanzkler Scholz rief in München dazu auf, die Bemühungen für eine gemeinsame Verteidigung in Europa zu intensivieren. Man müsse dafür sorgen, dass die europäische Abschreckung den modernen Anforderungen gerecht werde. Der Kanzler kündigte an, zusammen mit Frankreich und Großbritannien die Entwicklung und Einführung von abstandsfähigen Präzisionswaffen zu fördern. Er betonte, die NATO bleibe wertvoll und stark. Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie nütze nur denen, die Europa schwächen wollten.

Selenskyj warnt vor Katastrophe

Der ukrainische Präsident Selenskyj mahnte auf der Konferenz mehr Unterstützung für sein Land an. Die Ukraine brauche unter anderem mehr Luftabwehrsysteme. Er warnte vor katastrophalen Zuständen, wenn jetzt nicht gehandelt werde.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg forderte den US-Kongress dazu auf, so schnell wie möglich über Militärhilfen für Kiew zu entscheiden. Die USA müssten der Ukraine liefern, was sie versprochen hätten. Ein Hilfspaket im Wert von 60 Milliarden Dollar wird seit Wochen im Kongress blockiert.

Nouripour: EU-Staaten müssen sich besser abstimmen

Mit Blick auf die jüngsten Äußerungen von Ex-Präsident Trump zur NATO erklärte Nouripour, diese seien kein Anlass, um in Panik zu verfallen. Die transatlantischen Beziehungen seien ziemlich robust. Auch die USA benötigten Militär-Bündnisse wie die NATO.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.