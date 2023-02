EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist mit der EU-Kommission zu Gesprächen in Kiew. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew an. Das Paket werde noch vor dem 24. Februar, dem Jahrestag des russischen Einmarschs, fertiggestellt. Die bislang verhängten Strafen hätten der russischen Wirtschaft bereits beträchtlichen Schaden zugefügt, betonte von der Leyen.

Sie kündigte zudem die Einrichtung eines Zentrums am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag an, um Russland für den Krieg zur Verantwortung zu ziehen. Das Zentrum solle die Arbeit von Staatsanwälten aus der Ukraine und der EU koordinieren, die bereits Beweise für russische Verbrechen sammelten. Von der Leyen bescheinigte der Ukraine "beeindruckende Fortschritte" auf dem Weg zu einem EU-Beitritt. Brüssel hatte von Kiew im vergangenen Sommer Reformen etwa im Kampf gegen die Korruption und beim Aufbau einer unabhängigen Justiz verlangt.

Selenskyj: "Traum von einem friedlichen Europa nur gemeinsam mit der Ukraine"

Der ukrainische Präsident Selenskyj warb für weitere Unterstützung für sein Land. Er sagte, es sei offensichtlich geworden, dass der Traum von einem friedlichen Europa nur gemeinsam mit der Ukraine verwirklicht werden könne. Für die gegen Russland kämpfenden Ukrainer sei die Gewährung des EU-Kandidatenstatus eine wichtige Motivation gewesen, erklärte Selenskyj.

Morgen findet in Kiew ein EU-Ukraine-Gipfel statt. Neben von der Leyen will daran auch EU-Ratspräsident Michel teilnehmen.

