EU-Ukraine-Gipfel

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist mit der EU-Kommission zu Gesprächen in Kiew. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew mit. Das Paket werde noch vor dem 24. Februar, dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine, fertiggestellt. Die bislang verhängten Handelsbeschränkungen hätten der russischen Wirtschaft bereits beträchtlichen Schaden zugefügt, betonte von der Leyen. Morgen findet in Kiew ein EU-Ukraine-Gipfeltreffen statt. Neben von der Leyen will daran auch EU-Ratspräsident Michel teilnehmen.

Russlands Präsident Putin nahm den 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die deutsche Wehrmacht in Stalingrad zum Anlass, die zugesagten Panzerlieferungen Deutschlands an die Ukraine zu thematisieren. Putin sagte, auf dem Boden der Ukraine werde - so wörtlich - "wieder mit deutschen Waffen gegen Russland gekämpft". Es war die erste öffentliche Reaktion Putins auf die Leopard-2-Panzer, die die Ukraine bei der Abwehr der russischen Angriffe unterstützen sollen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.