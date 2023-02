EU-Ukraine-Gipfel

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist mit der EU-Kommission zu Gesprächen in Kiew. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew mit. Das Paket werde noch vor dem 24. Februar, dem Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine, fertiggestellt. Die bislang verhängten Handelsbeschränkungen hätten der russischen Wirtschaft bereits beträchtlichen Schaden zugefügt, betonte von der Leyen. Morgen findet in Kiew ein EU-Ukraine-Gipfeltreffen statt. Neben von der Leyen will daran auch EU-Ratspräsident Michel teilnehmen.

