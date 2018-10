Das Bundesverteidigungsministerium hat neue Vorwürfe im Zusammenhang mit der sogenannten Berater-Affäre zurückgewiesen.

Dabei geht es nach Informationen von "Spiegel Online" um die dauerhafte Beschäftigung von Unternehmensberatern, bei denen möglicherweise eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Die Staatsanwaltschaft Berlin prüfe nun, ob ein Anfangsverdacht vorliege, heißt es in dem Bericht. Dazu erklärte das Ministerium, von einer Anzeige gegen Verteidigungsministerin von der Leyen könne keine Rede sein. Auch den Vorwurf, dass das Ministerium vorsätzlich Meldungen an die Sozialversicherungen unterlassen habe, weise man entschieden zurück.



Der Bundesrechnungshof hatte in der Vergangenheit mehrere Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Beraterverträgen kritisiert. Dabei geht es nach Spiegel-Informationen um jährlich 70 Millionen Euro. Die Ministerin muss sich dazu heute im Haushaltsausschuss erklären.