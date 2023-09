G20-Gipfel

Zwei der mächtigsten Staatschefs werden am Wochenende nicht dabei sein, wenn die Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer im indischen Neu Delhi zu ihrem jährlichen Gipfel zusammenkommt (AFP / LUDOVIC MARIN)

Wichtig sei, dass man die Grundprinzipien aufrechterhalte, sagte sie in Neu Delhi in einem Interview von ARD und ZDF. Dazu gehöre zum Beispiel, dass es in der Ukraine einen gerechten und dauerhaften Frieden geben müsse, die Unverletzlichkeit von Grenzen, aber auch, dass annektierte Gebiete nicht international anerkannt würden.

Wegen des Streits über eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs ist offen, ob sich die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer wie üblich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Weitere wichtige Themen bei dem Treffen, das heute in Neu Delhi beginnt, sind der Klimaschutz und eine Reform der Weltbank. Im Gespräch ist auch eine Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20.

UNO-Generalsekretär Guterres rief die Weltgemeinschaft im Vorfeld zu mehr Harmonie auf. Die Spaltungen zwischen den Staaten nähmen zu und das Vertrauen schwinde. Dies sei in Zeiten der Krisen und des Wandels eine Katastrophe, sagte Guterres in Neu Delhi.

Am Abend hatten sich US-Präsident Biden und Indiens Premierminister Modi zu bilateralen Gesprächen getroffen. Man wolle die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Forschung vertiefen, hieß es nach dem Treffen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.