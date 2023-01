Ursula von der Leyen (AP/dpa/Markus Schreiber)

In Davos sagte von der Leyen, mit dem "Green Deal Industrieplan" solle die EU nicht nur Vorreiter auf dem Weg in eine umweltgerechte Zukunft bleiben, sondern sich auch wirtschaftlich gegenüber China und den USA behaupten. Konkret sieht der Plan vor, günstigere Bedingungen für Anbieter in den Bereichen

Wind- und Solarenergie, Wärmepumpen und grünen Wasserstoff zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.