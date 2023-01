Ursula von der Leyen (AP/dpa/Markus Schreiber)

Mit dem "Green Deal Industrieplan" solle die EU nicht nur Vorreiter auf dem Weg in eine umweltgerechte Zukunft bleiben, sondern sich auch wirtschaftlich gegenüber China und den USA behaupten, sagte sie. Konkret sieht der Plan vor, günstigere Bedingungen für Anbieter in den Bereichen Wind- und Solarenergie, Wärmepumpen und grüner Wasserstoff zu schaffen. Darüber hinaus warb sie um Unterstützung für die Ukraine. Auch Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, bat um weitere Hilfen.

Bundesfinanzminister Lindner erklärte in Davos, dass die 200 Milliarden Euro zur Entlastung der Bürger und Unternehmen angesichts hoher Energiepreise wohl nicht voll ausgeschöpft würden. Die Energiepreise seien aktuell nicht so hoch wie zunächst befürchtet. Zudem könne der Bund die Subventionen nicht unbegrenzt aufrechterhalten. - Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird von einer Stiftung in der Schweiz organisiert und finanziell von rund 1.000 global tätigen Unternehmen getragen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.