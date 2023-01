Weltwirtschaftsforum in Davos

Ursula von der Leyen (AP/dpa/Markus Schreiber)

Von der Leyen sagte, mit dem "Green Deal Industrieplan" solle die EU nicht nur Vorreiter auf dem Weg in eine umweltgerechte Zukunft bleiben, sondern sich auch wirtschaftlich gegenüber China und den USA behaupten.

Konkret sieht der Plan vor, günstigere Bedingungen für Anbieter in den Bereichen Wind- und Solarenergie, Wärmepumpen und grünen Wasserstoff zu schaffen. Weitere Punkte sind die stärkere finanzielle Förderung umweltfreundlicher Technologien sowie eine Verringerung der Abhängigkeit von wichtigen Rohstoffen.

Olena Selenska: Russische Bedrohung "in die Schranken weisen"

Von der Leyen sicherte zudem der Ukraine weitere europäische Unterstützung zu. Die europäischen Länder stellten immer mehr Waffen zur Verfügung, sagte sie, außerdem habe man gegen Russland inzwischen so strenge Sanktionen wie noch nie verhängt. Das Verbrechen Russlands werde nicht ungestraft bleiben.

Zuvor hatte Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, eine Rede gehalten. Sie betonte, wenn die russische Bedrohung nicht in die Schranken gewiesen werden könne, werde es auch keine Lösungen für andere globale Probleme geben. Viele der Anwesenden in Davos seien in der Lage, Probleme gemeinsam zu lösen, müssten es aber auch tun.

Von Großunternehmen getragen

An der viertägigen Konferenz in den Schweizer Alpen nehmen knapp 2.700 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. Das Weltwirtschaftsforum wird von einer Stiftung in der Schweiz organisiert und finanziell von rund 1.000 globalen Großunternehmen getragen.

Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt". Im Fokus stehen die Folgen des Ukraine-Kriegs mit hoher Inflation und Energiekrise, aber auch der Klimawandel.

Globale Rezession wahrscheinlich?

In einer Umfrage der WEF-Organisatoren unter Chefökonomen gaben 18 Prozent der Befragten an, eine globale Rezession sei dieses Jahr extrem wahrscheinlich. Das sind mehr als doppelt so viele wie im September 2022. Nur ein Drittel der Experten erachtet dies als unwahrscheinlich. Als Probleme werden die hohe Inflation, die riesigen Schuldenberge und die starke Fragmentierung zwischen den Ländern gesehen.

Verschwörungsmythen kursieren schon seit Jahren

Rund um das Weltwirtschaftsforum ranken sich seit Jahren auch Verschwörungsmythen und Desinformation. "Große ökonomische Zusammenschlüsse sind gerne Projektionsflächen für Verschwörungserzählungen, weil dort verschiedenste Menschen mit Macht zusammenkommen, um sich auszutauschen", sagte etwa der Politikwissenschaftler Jan Rathje vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) der Deutschen Presse-Agentur. Das CeMAS untersucht Radikalisierungstendenzen und Verschwörungserzählungen im Netz.

Weiterführende Informationen

