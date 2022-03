EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP)

Die bisher auf den Weg gebrachten Maßnahmen täten dem russischen Präsidenten Putin und der Wirtschaft des Landes richtig weh, sagte von der Leyen im Deutschlandfunk . Putins Krieg sei das schiere Grauen, man müsse sich mit aller Kraft dagegen stemmen. Deshalb werde man die Sanktionen weiter vorantreiben und bestehende Schlupflöcher schließen. Es sei erfreulich, dass sich mittlerweile mehr als 40 Länder den Strafmaßnahmen gegen Russland angeschlossen hätten und zudem zahlreiche Unternehmen das Land verließen, um ein Zeichen zu setzen.

Offenheit für EU-Mitgliedschaft der Ukraine - Kriterien müssen aber erfüllt werden

Zugleich bekräftige von der Leyen ihre Offenheit gegenüber einer künftigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Es bestehe kein Zweifel daran, dass die tapferen Menschen in der Ukraine zur europäischen Familie gehörten und deren Werte verteidigten. Allerdings könne man bei der Aufnahme des Landes nicht auf die zu erfüllenden Kriterien verzichten, betonte die Kommissionspräsidentin. Man werde sich in einer gemeinsamen Kraftanstrengung dafür einsetzen, dass diese zügig erfüllt würden. Von der Leyen lobte zudem die große Aufnahmebereitschaft in der EU, aus der Ukraine geflüchtete Menschen aufzunehmen. Wichtig sei jetzt, Ländern wie Polen, Ungarn und Rumänien die nötige Unterstützung zu bieten.

