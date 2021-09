Seit einigen Jahren halten die Spitzen der EU-Kommission nach der Sommerpause eine Rede im Europaparlament. Den Anfang machte 2010 José Manuel Barroso, damals ging es vor allem um die Nachwehen der globalen Finanzkrise. 2015 sprach Jean-Claude Juncker zum ersten Mal, zu der Zeit bewegte vor allem das Migrations-und Flüchtlingsthema Europa. Am Mittwoch (15.09.2021) hält Ursula von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg ihre zweite Rede zur Lage der Union.

Welche Rolle spielt die Rede zur Lage der Union?

Mit der Rede legt die Kommission Rechenschaft ab über das, was sie in den vergangenen zwölf Monaten bearbeitet hat. Und sie gibt einen Ausblick auf die Themen des kommenden Jahres. Die Europaabgeordneten nutzen diese Gelegenheit, um die Bilanz und die Pläne zu bewerten, zu kritisieren oder auch zu unterstützen.

Die Rede hat aber noch eine andere Funktion. Die europäischen Institutionen beklagen immer wieder, dass sie in der europäischen Öffentlichkeit, in den Mitgliedstaaten nicht so wahrgenommen werden wie beispielsweise die nationalen Parlamente. Die Rede ist "gewissermaßen der Kampf um die Aufmerksamkeit der Europäer, der Kampf für ihre europäischen Institutionen", so Dlf-EU-Korrespondent Peter Kapern.

(dpa / picture alliance / Philipp von Ditfurth)Konferenz zur Zukunft Europas - Experiment Bürgerbeteiligung

Die EU will näher an ihre Bürgerinnen und Bürger heran. Die "Konferenz zur Zukunft Europas" soll das leisten. Das könnte ein Meilenstein in der Geschichte der EU - doch das Experiment könnte auch scheitern.

Welchen Themen haben die Kommission im letzten Jahr beschäftigt?

Das Jahr stand ganz im Zeichen Pandemiebekämpfung, aber der Start war für die EU-Kommission holprig. Die nationalen Grenzen wurden schnell dicht gemacht, die Lkw-Staus waren lang. Und auch die Impfstoffversorgung war nicht so, wie die EU-Kommission und die europäischen Mitgliedstaaten sich das erhofft hatten. Das lag vor allem daran, dass die Impfstoffhersteller Schwierigkeiten hatten, die bestellten Dosen zu liefern. Auch die Mitgliedsstaaten konnten sich lange nicht einigen, wie viel sie von welchem Impfstoff kaufen wollten.

Das eigentliche Verdienst der EU-Kommission, so Dlf-Korrespondent Peter Kapern, liegt aber "im Bereich der Bekämpfung der ökonomischen Folgen dieser Pandemie". 2020 wurde ein Hunderte Milliarden schweres Finanzpaket, der EU-Wiederaufbaufonds, aufgelegt, dessen Gelder jetzt zu fließen beginnen. "Das ist das Kernstück der Pandemiebewältigung der EU-Kommission, das Ursula von der Leyen vor allem mit Angela Merkel und Emmanuel Macron auf die Beine gestellt hat."

Mehr zum Thema Coronavirus

Ein zweites zentrales Thema für die EU-Kommission war die Rechtsstaatlichkeit und der Konflikt mit Ungarn und Polen.

Der Konflikt ist vielschichtig: Es gibt die Artikel-7-Verfahren gegen Polen, die aber bisher nicht ihre volle Wirksamkeit entfaltet haben. Es gibt den Rechtsstaatsmechanismus, den die EU-Kommission zur Verfügung hat, den sie aber bislang zum Verdruss vieler Europaabgeordneter nicht einsetzt. Und es gibt rechtsstaatliche Fragen bei der Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds. Diese Stränge könnten in den nächsten "Wochen und Monaten zu einem Großkonflikt werden", sagte Dlf-EU-Korrespondent Peter Kapern.

Die Frage sei jetzt, ob es Konzessionen von polnischer Seite gebe, insbesondere was die umstrittenen polnischen Justizreformen angeht. Und ob der ungarische Regierungschef Viktor Orbán der Europäischen Union entgegenkomme, wenn es um die Verwendung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds entgegenkomme.

Welche Themen stehen zukünftig an?

Im kommenden Jahr wird wohl vor allem das Thema Klimaschutz eine große Rolle spielen, das ist das "Kernstück der EU-Kommission", sagte Dlf-Korrespondent Peter Kapern. Von der Leyen will, dass Europa bis 2050 klimaneutral wird, dass also nur noch so viel Treibhausgas ausgestoßen wird, wie von der Natur wieder aufgenommen werden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde vor ein paar das Paket "Fit for 55" vorgestellt, mit dem die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduziert werden sollen im Vergleich zu 1990.

(picture alliance/dpa | Jonas Güttler)Klimaschutz und CO2-Grenzausgleich - Wie die EU den Umbau der Wirtschaft absichern will

Mit dem Green Deal will die Europäische Union ihre Wirtschaft bis 2050 klimaneutral gestalten. Um nicht von Konkurrenten außerhalb der EU verdrängt zu werden, plant die EU für ihre Unternehmen eine außenwirtschaftliche Absicherung – einen grünen Protektionismus. Doch der Plan bekommt Gegenwind.

Aber einige der Einzelmaßnahmen sind sehr umstritten, wie etwa die Integration des Autoverkehrs und der Wohnungsheizungen in den Emissionshandel. Das würde zu Preissteigerungen führen und einige Länder, angeführt von Frankreich, in dem im kommenden Jahr Präsidentenwahlen stattfinden, wehren sich dagegen.

Frankreich hat "Angst vor einer neuen Gelbwesten-Bewegung, vor neuen Protesten", so Peter Kapern. Das erkläre den Widerstand der Franzosen. Zwischen den Befürwortern dieses Klimapakets und einigen Ländern, die da aus bestimmten Gründen auf der Bremse stehen, wird es in den kommenden Monaten wohl zu heftigen Machtkämpfen kommen.