EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. (picture alliance/dpa)

Russland versuche die europäische Sicherheitsarchitektur zu untergraben, sagte von der Leyen. Der scheidende Vorsitzende des Treffens, Ischinger, sprach zum Auftakt des zweiten Konferenztages von einer russischen Krise. Erstmals seit Langem nimmt kein offizieller Vertreter Russlands an den hochrangigen Gesprächen teil. Ungeachtet der Spannungen hält der ukrainische Präsident Selenskyj an seiner geplanten Teilnahme an der Konferenz fest. Er werde aber noch heute wieder in seine Heimat zurückreisen, hieß es.

Bei der Veranstaltung, wo Reden von Bundeskanzler Scholz und US-Vizepräsidentin Harris erwartet werden, steht die Entwicklung in der Ukraine im Mittelpunkt. Gestern hatte US-Präsident Biden erneut vor einer russischen Invasion gewarnt. Er sei davon überzeugt, dass der russische Präsident Putin die Entscheidung getroffen habe, sagte Biden. Man gehe davon aus, dass dabei auch die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen werde.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.