EU-Kommissionspräsidentin

Das teilte die Brüsseler Behörde nach einem Gespräch der beiden Politiker mit . Konkret gehe es um weitere Zelte, Decken und Heizgeräte. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation stellte der syrische Machthaber Assad in Aussicht, im Katastrophengebiet im Nordwesten weitere Grenzübergänge zur Türkei zu öffnen. Die Hilfsorganisation SAMS warnte die Menschen angesichts zu weniger Notunterkünfte in Syrien davor, in ihre zerstörten Häuser zurückzukehren.