Verteidigungsministerin von der Leyen hat schwere Vorwürfe gegen die abgelöste Führung der Elsflether Werft erhoben, die das Segelschulschiff "Gorch Fock" saniert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand seien Summen in Millionenhöhe, die die Bundeswehr bereits gezahlt habe, nicht an die Subunternehmer weitergeleitet worden, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Die vor drei Wochen abgesetzte Leitung der Werft habe ein Firmengeflecht von Tochterfirmen aufgebaut. Millionenbeträge seien in dieses Firmengeflecht geflossen. Dies habe zur Insolvenz der Werft geführt.



Ein entsprechender Antrag der Elsflether Werft ist heute beim zuständigen Amtsgericht Nordenham eingegangen.