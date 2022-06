EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew. (IMAGO/Ukrinform)

Es war ihr zweiter Besuch in der Ukraine, seit Beginn des Krieges. Von der Leyen kündigte an, dass die EU-Kommission bis Ende nächster Woche die Analyse des Antrags abgeschlossen haben wird. Ob ihre Behörde den Mitgliedstaaten empfehlen wird, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu geben, ließ sie offen.

Von der Leyen lobte in Kiew die Demokratie des Landes und die gut funktionierende Verwaltung, zugleich mahnte sie Reformen für den Kampf gegen Korruption und eine Modernisierung der Verwaltung an. Präsident Selenskyj betonte, für die Ukraine sei der Weg in die EU von entscheidender Bedeutung.

Von der EU forderte Selenskyj weitere Sanktionen gegen Russland. Dieses sollten alle russischen Beamten und Richter treffen, die den Krieg unterstützen, sowie alle russischen Banken. Die EU hat bisher sechs Sanktionspakete gegen Russland beschlossen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Lesen Sie außerdem:

Diese Nachricht wurde am 11.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.