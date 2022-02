EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht nach dem außerordentlichen Treffen der EU zur Lage in der Ukraine (picture alliance / AP / Olivier Hoslet)

Wörtlich sagte sie dem Sender Euronews: "Sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben." Zudem betonte von der Leyen, dass es bereits mehrere Bereiche der Zusammenarbeit mit der Ukraine gebe. Am Wochenende hatte der ukrainische Präsidenten Selenskyj auf eine Entscheidung gedrängt. Es sei nach den langjährigen Diskussion nun an der Zeit, über eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine zu befinden. Die Ukraine arbeitet schon länger auf einen Beitritt zum Bündnis hin. Seit 2019 ist dieses Ziel auch in der Verfassung verankert.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.