Münchner Sicherheitskonferenz

Von der Leyen spricht sich für unbürokratischen Ausbau der Rüstungsproduktion aus

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich angesichts des Kriegs in der Ukraine für einen schnellen Ausbau der Rüstungsproduktion in Europa ausgesprochen. Es könne nicht sein, dass man Monate oder sogar Jahre auf Nachschub an Waffen und Munition warten müsse, der für die Ukraine überlebenswichtig sei, sagte die CDU-Politikerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

18.02.2023