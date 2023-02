Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

Sie hat dafür erleichterte Staatshilfen für Unternehmen ins Gespräch gebracht, die in Klimatechnik investieren. Diese Art der Unterstützung ist nur unter Auflagen erlaubt, da sie den Wettbewerb verzerren kann. Von der Leyens Vorschläge dienen als Vorlage für den EU-Gipfel in der nächsten Woche in Brüssel.

Die USA hatten im August den fast 370 Milliarden US-Dollar schweren "Inflation Reduction Act" beschlossen. Das Subventionspaket sieht Investitionen in den Klimaschutz und Soziales vor.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.