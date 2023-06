Migration im Mittelmeer

Europäische Spitzenpolitiker beraten in Tunesien über ein Migrationsabkommen. (Koen Van Weel / ANP / dpa / Koen Van Weel)

Von der Leyen erklärte, unmittelbar könnten 150 Millionen Euro Budgethilfen bereitgestellt werden. Zudem will die EU Tunesien im Kampf gegen Schlepper und illegale Überfahrten unterstützen. Rund 100 Millionen Euro stehen in diesem Jahr für das Grenzmanagement sowie Such- und Rettungsaktionen zur Verfügung.

Tunesien lehnt Rolle als Grenzpolizei ab

Saied hatte vor dem Treffen betont, ein Abkommen dürfe keinesfalls zu Lasten seines Landes gehen. Dabei schloss er eine Rolle Tunesiens als Grenzpolizei für Europa aus. Fragen beim Umgang mit Migranten müssten auf humanitäre Weise und im Einklang mit geltendem Recht gelöst werden.

Die irreguläre Migration aus dem nordafrikanischen Land nach Europa hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. So hat Italien seit Anfang des Jahres fast 54.000 Migranten registriert, die über das Mittelmeer gekommen sind. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

