Italien

Von der Leyen und Meloni besuchen Erstaufnahmelager auf Lampedusa

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat mit Italiens Regierungschefin Meloni das Erstaufnahmelager für Migranten auf Lampedusa besucht. Die beiden Politikerinnen kamen am Vormittag mit dem Flugzeug auf der italienischen Mittelmeerinsel an. Von der Leyen und Meloni sahen sich in dem Lager um und tauschten sich mit einigen Migranten aus, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

17.09.2023