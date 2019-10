Die designierte Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, und Bundesgesundheitsminister Spahn werben für einen verantwortlichen Umgang mit Daten bei der digitalen Transformation der Wirtschaft.

In einem gemeinsamen Gastbeitrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" schreiben die beiden CDU-Politiker, der Umgang mit Daten werde entscheiden, wie die Menschen künftig leben, arbeiten und kommunizieren würden. Bislang dominierten zwei Modelle die Welt. China habe Daten und ihren Nutzen vollkommen verstaatlicht. Der Umgang in den USA mit Daten sei hingegen marktgetrieben. Von der Leyen und Spahn werben für eine Art dritten Weg in Europa, eine Art "soziale Marktwirtschaft für den europäischen Datenraum".



Konkret sprechen sich von der Leyen und Spahn dafür aus, das Potenzial der Daten besser auszuschöpfen, "aber zum Wohle der Gesellschaft und der Gemeinschaft". Der Staat müsse garantieren, dass persönliche Daten vor Missbrauch gesützt würden.



Als Beispiel für einen gemeinwohloriertieren Umgang mit Daten nennen die beiden CDU-Politiker das deutsche Gesundheitssystem. Dort sollte es eine staatliche Sammlung von anonymisierten Daten geben, die die Bürger freiwillig zur Verfügung stellen. Sowohl Spahn als auch von der Leyen versprechen sich davon bessere Behandlungsmethoden. Zu der Datenbank sollten Forscher Zugang erhalten, um neue Medikamente und Diagnoseverfahren zu entwickeln.