Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die Entscheidung ihrer Parteifreundin von der Leyen gewürdigt, ihren Kabinettsposten in Berlin aufzugeben.

Dies sei ein klares Signal an Europa, erklärte Kramp-Karrenbauer über Twitter. Eine solche Kandidatin habe Unterstützung im Europäischen Parlament verdient.



Unterdessen hat der SPD-Politiker und Bundestagsvizepräsident Oppermann dazu aufgerufen, die Christdemokratin zur EU-Kommissionspräsidentin zu wählen. Alles andere würde eine Schwächung der Europäischen Union bedeuten, sagte Oppermann der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner kritisierte die bislang ablehnende Haltung der Sozialdemokraten. Man könne nicht in Berlin koalieren und in Brüssel gegen Frau von der Leyen wettern, sagte die Bundeslandwirtschaftministerin der "Rheinischen Post".