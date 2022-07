EU-Beitrittswunsch

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth)

Auch der Einfluss der Oligarchen müsse zurückgedrängt werden, sagte von der Leyen in einer Video-Ansprache vor dem Parlament in Kiew. Das Land habe bereits große Fortschritte erzielt und entsprechende gesetzliche Maßnahmen eingeleitet. Nun sei es an der Zeit, diese in einen positiven, dauerhaften Wandel umzusetzen.

Die EU hatte die Ukraine in der vergangenen Woche offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen, dies jedoch an weitere Reformen geknüpft.

