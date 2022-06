EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die Billigung des polnischen Corona-Aufbauplans verteidigt. (AFP / Wojtek Radwanski)

Die Zustimmung bedeute nicht, dass ihre Behörde den Schutz des Rechtsstaats in Polen nicht weiter verfolge, sagte von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg. Es werde kein Geld fließen, bevor die von der EU geforderten Reformen in Polen umgesetzt seien.

Die EU-Kommission hatte sich vergangene Woche nach langem Streit mit der polnischen Regierung auf einen Plan für die Auszahlung von Corona-Hilfen geeinigt. Das Land kann auf mehr als 35 Milliarden Euro hoffen. Die Genehmigung wurde immer wieder verschoben, weil von der Leyen eklatante Mängel im polnischen Rechtsstaat kritisierte und Reformen forderte.

Vor allem aus dem Europaparlament kommt Kritik an der Entscheidung, den Aufbauplan nun zu billigen. Die geforderten Reformen würden die polnische Justiz nicht wieder in Einklang mit dem Rechtsstaat bringen, hieß es etwa von der SPD-Abgeordneten Barley.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.