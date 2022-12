Handelsstreit

Von der Leyen will mit EU-Investitionen auf US-Subventionen reagieren

Im Streit über die Subventionen der USA im Kampf gegen die Inflation hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Kurswechsel in der europäischen Investitionspolitik angekündigt. Bei einer Rede an der Hochschule "College of Europe" in Brügge warnte sie vor einem Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten. Man werde angemessen reagieren müssen.

04.12.2022