Bis zu 18 Milliarden Euro

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Philipp von Ditfurth/dpa)

Das Paket für die Ukraine solle in monatliche Tranchen von jeweils 1,5 Milliarden Euro gegliedert sein, teilte die EU-Kommission mit. Von der Leyen will den Vorschlag demzufolge im Laufe der Woche in Brüssel vorlegen. Die Unterstützung in Form von vergünstigten langfristigen Darlehen werde dazu beitragen, die Reformen der Ukraine und ihren Weg in die EU zu unterstützen, hieß es. Selenskyj erklärte, er habe mit von der Leyen zudem über die Bedeutung der Getreidelieferungen aus der Ukraine über das Schwarze Meer zur Unterstützung der weltweiten Nahrungssicherheit gesprochen. Das von der UNO und der Türkei vermittelte Getreideabkommen wurde im Juli abgeschlossen. Darin stimmte Russland zu, die Blockade ukrainischer Seehäfen für den Getreideexport zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.