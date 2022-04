Besuch in Kiew

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. (Michael Fischer/dpa)

Von der Leyen sagte nach dem Treffen mit Selenskyj, man habe die ukrainische Anfrage auf eine EU-Mitgliedschaft laut und deutlich gehört. Es werde nicht wie üblich eine Sache von Jahren sein, die Stellungnahme auszuarbeiten, sondern eine Sache von Wochen. Von der Leyen betonte, ihre Behörde wolle dem Rat der EU-Staaten bis zum Sommer ihre Einschätzung vorlegen.

EU-Kommission prüft derzeit den Antrag Kiews

Die Regierung in Kiew hatte kurz nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Derzeit prüft die EU-Kommission auf Bitten des Rats der EU-Staaten den Antrag. Der EU-Beitritt ist ein langer und komplizierter Prozess. Selbst wenn die EU-Kommission den Antrag positiv bewerten sollte, könnte allein der Start der Aufnahmeverhandlungen noch lange auf sich warten lassen, da alle EU-Staaten zustimmen müssen.

Von der Leyen und Borrel in Butscha

Am Nachmittag waren EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Borrell in den ukrainischen Ort Butscha gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Dort waren Gräueltaten an Zivilisten bekannt geworden. In einer Kirche entzündeten sie Kerzen für die Opfer. Von der Leyen sagte, man habe das grausame Gesicht der Armee des russischen Präsidenten Putin gesehen. Man habe die Rücksichtslosigkeit und die Kaltherzigkeit gesehen, mit der sie die Stadt besetzt hätten. "Hier in Butscha haben wir gesehen, wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde, und die ganze Welt trauert mit den Menschen in Butscha", betonte von der Leyen.

Von der Leyen: Reise in Ukraine ist Zeichen der Unterstützung

Sie hatte zuvor erklärt, mit der Reise wolle man zeigen, dass die EU "mehr denn je" an der Seite der Ukraine stehe. Die Reise sei ein Zeichen der Unterstützung. Borrell verurteilte den Raketenangriff auf den Bahnhof der Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine mit zahlreichen Toten. Dies sei ein weiterer Versuch, Fluchtrouten für diejenigen zu schließen, die diesem ungerechtfertigten Krieg zu entkommen suchten.

Die Zahl der Menschen, die bei dem Raketenangriff auf den Bahnhof getötet wurden, wird von ukrainischer Seite inzwischen mit 50 angegeben. Die Zahl der Verletzten soll mindestens 87 betragen. Das russische Verteidigungsministerium bestritt, für den Raketenangriff verantwortlich zu sein. Der Kreml verwies dabei auf den eingesetzten Raketentyp, der von den russischen Streitkräften nicht genutzt werde.

Selenskyj: Sanktionspaket der EU ist zu wenig

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte einmal mehr härtere Sanktionen gegen Russland. "Denn anders will Russland niemanden und nichts verstehen", betonte Selenskyj in Kiew. Er sei zwar dankbar für das zuletzt beschlossene fünfte Sanktionspaket der EU, doch sei das angesichts der russischen Aggression zu wenig. Moskau habe der Ukraine sehr viel genommen. "Wir können das Territorium zurückholen, aber nicht die Menschen", sagte Selenskyj mit Blick auf die vielen Toten.

