Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris (dpa/Michel Euler)

Bei Gesprächen mit Präsident Macron ging es zunächst um die Lage in Kasachstan. Von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron forderten ein Ende der Gewalt. Zudem betonten beide die Notwendigkeit, dass EU-Vertreter bei Verhandlungen über die Sicherheit in Europa mit am Tisch sitzen müssten, gemeinsam mit Russland und den USA. Wie auch immer eine Lösung aussehe, sie müsse über Europa führen, sagte von der Leyen.

Weitere Schwerpunkte der Beratungen sind der Ukraine-Konflikt, die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit sowie die Frage des Rechtsstaats in Polen und Ungarn. Zudem dürfte es auch um weitere Themen gehen, die Frankreich im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft voranbringen will, darunter eine CO2-Grenzsteuer, eine bessere Regulierung von Internet-Unternehmen, neue Haushaltsregeln und eine Reform des Schengen-Raums.

