Wenige Tage vor der Klimakonferenz in Glasgow hat sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit einem Appell an die Weltgemeinschaft gewandt. Es gehe um das Überleben der Menschheit, sagte sie in Brüssel. Ohne entschiedenes Handeln sei das Ziel in Gefahr, die weltweite Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Je länger man warte, desto teurer werde es, betonte von der Leyen mit Blick auf die schweren Überschwemmungen unter anderem in Deutschland in diesem Sommer.



Nach ihren Angaben haben sich inzwischen mehr als 60 Länder einer Initiative der EU und der USA zur Reduzierung der Methangas-Emissionen angeschlossen. Ziel ist es, den Ausstoß bis 2030 um mindestens 30 Prozent im Vergleich zu 2020 zu senken. Das Treibhausgas entsteht unter anderem in der Massentierhaltung. Als Wiederkäuer produzieren Rinder, Schafe und Ziegen bei der Verdauung große Mengen Methan. Zudem stellte von der Leyen eine Milliarde Euro für eine weltweite Initiative gegen das Waldsterben in Aussicht.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.