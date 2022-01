Seit zwei Jahren hält das Coronavirus die Welt in Atem. Könnte Omikron der Ausweg aus der Pandemie sein? (imago images/Hollandse Hoogte)

Pandemisch oder endemisch - die Einstufung wird mit darüber entscheiden, ob und wann die Corona-Maßnahmen in Deutschland gelockert werden. Denn in einer Endemie tritt eine Erkrankung in einem bestimmten Gebiet zwar fortwährend auf, bleibt aber auf einem stabilen Niveau. Die seit zwei Jahren andauernde Krise wäre möglicherweise gebannt.

Lungenarzt Voshaar: "Omikron ist der Ausweg"

Der Chefarzt der Lungenklinik Bethanien in Moers, Thomas Voshaar, hält die endemische Lage für absehbar und die Omikron-Variante für den Ausweg aus der Pandemie. Voshaar plädierte kürzlich im Deutschlandfunk dafür, Omikron "durchrauschen" zu lassen. Man müsse darauf hoffen, dass sich hundert Prozent infizierten, das sei der natürliche Weg in den endemischen Zustand. Große Sorgen um die Situation in den Krankenhäusern hat Voshaar nicht: "Es spricht nichts dafür, dass die Intensivstationen an die Grenzen kommen. Auf den Normalstationen müssen wir das aushalten, das wäre ja nur für wenige Wochen." Danach aber wäre man einen Riesenschritt weiter, deshalb müsse man das zulassen.

Epidemiologe Krause: "Ich teile die Euphorie nicht"

Das sieht der Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, Gérard Krause, anders. Er sagte den Funke-Zeitungen: "Ich teile die Euphorie nicht, dass Omikron uns jetzt in die Endemie führt. Wir wissen nicht, was für Varianten noch kommen, die die Immunität vielleicht umgehen und auch zu schweren Verläufen führen können."

Virologin Protzer: "Möglich, dass Delta zurückkommt"

Ähnlich äußerte sich die Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München, Ulrike Protzer. Sie sagte der Funke-Mediengruppe: "Wir können nicht sicher sein, dass Omikron Delta ablöst. Es ist absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkommt." Protzer zeigte sich aber zuversichtlich, dass Menschen, die geimpft sind und zusätzlich eine Corona-Infektion hatten, mit neuen Varianten gut umgehen können.

Virologe Drosten: "Für Deutschland ist natürliche Immunisierung keine Option"

Alle Menschen mit Omikron infizieren? Auch der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité ist skeptisch. "Die Frage ist, was das kostet", sagte er im Deutschlandfunk . Vor allem in Ländern mit hohem Durchschnittsalter würden viele Menschen sterben. Für Deutschland sei der Ansatz der natürlichen Immunisierung also keine Option, der Preis wäre zu hoch, meinte Drosten.

Epidemiologe Krause: "Wie viele Erkrankungen sind wir bereit zu akzeptieren?"

Der Epidemiologe Krause forderte eine gesellschaftliche Verständigung über die Fragen: "Wie viele Erkrankungen sind wir bereit zu akzeptieren? Wie viele können wir verhindern und um welchen Preis? "Das seien keine rein medizinische Fragen.

Als Orientierung könnte aus Krauses Sicht der Umgang mit den alljährlichen Grippewellen dienen: "Die Verluste einer mittleren Influenza-Saison sind wir als Gesellschaft offenbar bereit, hinzunehmen."